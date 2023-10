Fußball-Saarlandliga Luca will den Stürmern den Zahn ziehen

Vergangene Saison spielte er noch in A-Jugend-Bezirksliga, nun ist er Stammspieler bei Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig: Der vor der Saison aus der eigenen Jugend (Spvgg. Merzig) gekommene Luca Thomas ist bei den Blau-Weißen eine der positiven Überraschungen der Saison. „Als 19-Jähriger direkt so oft in der Startelf zu stehen, damit rechnet man natürlich nicht“, freut sich der Hilbringer. Zudem spielt Thomas als Innenverteidiger noch auf einer Position, auf der die Trainer normalerweise lieber erfahrenen Akteuren statt Nachwuchsakteuren vertrauen.