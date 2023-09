Fußball-Saarlandliga Trotz langer Führung: Warum Mettlach wieder leer ausgeht

Diese Szene leitete die Wende ein – und sorgte für Kopfschütteln bei Holger Klein, dem Trainer des Fußball-Saarlandligisten SG Mettlach-Merzig: In der 81. Minute führte seine Mannschaft gegen den FV Eppelborn vor 150 Zuschauern zu Hause mit 2:1. Obwohl die Gäste im zweiten Durchgang mächtig Druck machten, schien der zweite Saisonsieg zum Greifen nah. Dann erobert SG-Mittelfeldspieler Sven Schmitz nach einem Angriff der Gäste im eigenen Strafraum den Ball. Doch Schmitz verliert die Kugel umgehend wieder an Matthias Krauß. Beim Versuch, sich den Ball zurückzuholen, trifft er den Eppelborner Angreifer am Fuß. Krauß geht zu Boden – und Schiedsrichter Julian Geid gibt Strafstoß für die Gäste.