Fußball-Saarlandliga Mettlach-Merzig findet wieder in die Spur

Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig hat in den letzten drei Spielen seine Punktzahl verdoppelt: Am Samstag gewann das Team von Trainer Holger Klein vor 200 Zuschauern zu Hause mit 2:1 (1:1) gegen den SV Bliesmengen-Bolchen. Damit hat die Spielgemeinschaft aus den jüngsten drei Begegnungen sieben Zähler geholt – genau so viele, wie Mettlach-Merzig in den elf Saison-Partien zuvor gesammelt hatte. In der Tabelle kletterte Mettlach-Merzig dadurch vom vorletzten auf den zwölften Platz.