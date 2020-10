Zwei Filme laufen : Kinotag steht im Cloef-Atrium in Orscholz an

Kinotag steht im Cloef-Atrium in Orscholz an

Orscholz Zwei Filme laufen am kommenden Mittwoch, 7. Oktober, beim Kino-Tag im Cloef-Atrium in Orscholz. Um 17.30 Uhr ist der Animations-Film „Scooby“ auf der 30 Quadratmeter großen Leinwand zu sehen, um 19.30 Uhr die Komödie „Faking Bullshit“.

„Faking Bullshit“ erzählt von fünf Polizeibeamten in einer verschlafenen Kleinstadt im Westen Deutschlands. Deren Welt gerät aus den Fugen, als sie realisieren, dass ihr unterbeschäftigtes Revier geschlossen werden könnte. In ihrer Not zetteln sie selbst kleine Verbrechen an, die sie anschließend klären können. Dafür heuern sie einen Obdachlosen an, der sie dann ausgerechnet auf die Spur eines echten Kunstraubs führt. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben; der Eintritt kostet sieben Euro.