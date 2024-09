Jeder kann etwas bewirken Zum Motto Nachhaltigkeit hat die Schule gefeiert und gespendet

Die Gemeinschaftsschule an der Saarschleife hat am hat in diesem Sommer unter dem Motto Nachhaltigkeit ihr Schulfest gefeiert. Bei strahlendem Sonnenschein fanden zahlreiche Besucher den Weg auf das Schulgelände, um das vielfältige Angebot zu genießen und sich über verschiedene Themenbereiche zu informieren. Das Schulfest bildete den Abschluss einer ereignisreichen Projektwoche, in der die Schüler zusammen mit ihren Lehrern Projekte und Workshops rund um das Thema Nachhaltigkeit erarbeitet hatten.