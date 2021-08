Jubiläum in Orscholz : Schon eine Million Besucher auf dem Baumwipfelpfad

Stolz präsentieren sich die Gastgeber und ihre Besucher (von links): Nele Kolbe, Kassenkraft am Baumwipfelpfad, Carina Becker, Regionalleitung Süd, sowie die Erzieherinnen Patricia Beissel und Katrin Vogler mit den Kids vom Institut St. Joseph in Betzdorf. Foto: Erlebnis Akademie AG/Baumwipfelpfad Saarschleife

Orscholz Kurz nach seinem fünften Geburtstag hat der Baumwipfelpfad Saarschleife dieser Tage einen weiteren Meilenstein erreicht: Der millionste Gast seit Eröffnung wurde begrüßt – eine Gruppe von sechs Personen aus Luxemburg.

Das hat die Erlebnis-Akademie (EA) aus Bad Kötzting mitgeteilt. Demnach waren die beiden Erzieherinnen Patricia Beissel und Katrin Vogler mit ihren vier Schützlingen aus der Wohngruppe „Madagaskar“ vom Institut St. Joseph zu einer Stippvisite nach Orscholz aufgebrochen. Nichtsahnend kam die Gruppe aus dem rund 40 Kilometer entfernten Betzdorf an die Baumwipfelpfad-Kasse, um die Tickets zu lösen. Doch so weit sei es erst gar nicht gekommen: Carina Becker, Regionalleitung Süd der Erlebnis-Akademie AG, und Nele Kolbe, Kassenkraft am Baumwipfelpfad, luden sie zum Besuch des Baumwipfelpfads ein – als Ehrengäste, heißt es in der Pressemitteilung weiter.