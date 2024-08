„Dann machen wir es halt selbst“ Kein Interessent für Nutzung des Schlosses Ziegelberg in Mettlach gefunden

Die in diesem Frühjahr durch ein formloses Interessenbekundungsverfahren gestartete Suche nach einer neuen Schlossherrin oder eines neuen Schlossherrn für Schloss Ziegelberg in Mettlach (Landkreis Merzig-Wadern) ist erfolglos geblieben. Gab es in der ersten Runde des Verfahrens noch zehn Interessenten, hat von diesen nach Ortsbesichtigung und Detailprüfung der Unterlagen keiner bis zur Abgabefrist am 30. Juli ein Folgekonzept für das Schloss samt Wirtschaftsgebäude und Pförtnerhaus abgegeben, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt.