Udo Wachtveitl tritt bei den Kammmermusiktagen in Mettlach auf : Brückenschläge zwischen Klang- und Sprachlandschaften

Mettlach Er zählt zu Deutschlands dienstältesten Ermittler: Udo Wachtveitl. Seit 1991 geht er als Kommissar Franz Leitmayrimit seinem Kollegen Miroslav Nemec alias Ivo Batic für den Bayerischen Rundfunk in München auf Verbrecherjagd.

Anfang der 1970er Jahre synchronisierte er Kinderfilme des WDR, unter anderem den Emil in Pan Tau. Später lieh er Hollywood-Stars seine Stimme. So synchronisierte er Kevin Bacon in dem Film „Der Sprung nach oben“, Pierce Brosnan in „Death Train“, Rick Moranis in der Komödie „Club Paradise“, Kiefer Sutherland in „Die drei Musketiere“ und Michael Nyqvist in „Wie im Himmel“. Auch in dem Film „Zwei Supertypen in Miami“ ist er zu hören – als Stimme von Michael Winslow. Zudem synchronisierte er die Figuren „Megavolt“ aus Darkwing Duck und Crush aus „Findet Nemo“, ebenso wie den Gusto in „Disneys Gummibärenbande“. Im Director’s Cut von „Der Exorzist“ sprach er den Pater Karras.