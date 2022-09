Sarah Streit zur Erntekönigin in Orscholz gekrönt : Erntekönigin lässt es krachen

Sarah Streit zur Erntekönigin in Orscholz gekrönt

Orscholz Ein paar Schläge nur, dann war’s geschafft. Beim 65. Erntedank- und Heimatfest von Orscholz im Cloef-Atrium applaudierte neben den Prinzessinnen Emma (Heck) und Alena (Kiefer) der ganze Saal der neuen Erntekönigin Sarah I. (Streit), die mit gut gezielten Hammerschlägen dem Fassbier freien Lauf ließ.

„O’zapft is“, und damit ging der offizielle Teil der stimmungsvollen Veranstaltung in den bayerisch-gemütlichen Teil über. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Musikverein Orscholz mit Bürgermeister Daniel Kiefer an der Tuba. Der musste gleich zu Beginn schnell sein Instrument abstellen, weil er und Ortsvorsteher Manuel Kerber von Moderator Michael Casper auf die Bühne gebeten wurde.

Zur Krönung zogen die Fahnencorps, viele Königinnen und Ehrengäste auf die Bühne. Der Protektor krönte die neue Erntekönigin, die mit prächtigen Schärpen ausstaffiert wurde. Mit dem Dank an ihre Vorgängerinnen und das Orga-Komitee wandte sich Sarah I. an den Saal: „Mit Alena und Emma an meiner Seite lade ich euch alle ein, mit uns unvergessliche Tage zu feiern.“