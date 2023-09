Pilger Saarschleifen-Pilger zieht es seit 70 Jahren nach Klausen

70 Kilometer in zwei Tagen, immer am ersten Wochenende im September – und das schon seit 70 Jahren. Dieses Jubiläum konnten die Fußwallfahrer Orscholz-Weiten aus der Gemeinde Mettlach in diesem Jahr feiern. Ihr Ziel dabei stets: Der Pilgerort Klausen in der Eifel. Die Beweggründe bei jedem Einzelnen sind so vielfältig, wie die Pilger selbst: Glaube, Grenzerfahrung, sportlicher Ehrgeiz, mit Menschen ins Gespräch kommen und gemeinsam beten und singen.