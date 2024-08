Zwischen Frachtschiff und Steilhängen Mit dem Stand-Up-Paddling-Board durch die Saarschleife (mit Bildergalerie)

Erst wenige Paddelschläge haben uns flussabwärts über die Saar getragen, als vor uns die für mich größte Herausforderung der Tour auftaucht: Rechts am Ufer stehen drei Männer, einer hält seine Angel ins Wasser. Mit unseren Stand-Up-Paddling-Boards (SUP-Boards) paddeln wir Richtung Flussmitte, um ihr auszuweichen. Der Haken: Just in dem Moment schippert vor uns ein Frachtschiff um die Kurve, viele Meter lang. Kam mir die Saar an dieser Stelle eben noch breit vor, ist sie plötzlich ganz schmal. Und stand ich gerade noch auf dem Board, zufrieden, dass ich das Gleichgewicht gut halten kann, sinke ich zurück auf die Knie. Richte das Board mit der Spitze zu den heranrollenden Wellen aus. Und lasse mich treiben.