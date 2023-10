Fußball-Saarlandliga Drei Rote Karten in sieben Minuten

Mettlachs Stürmer Philipp Lauer (links) jagt einem Schuss von Primstals Spielertrainer Tobias Scherer hinterher. Lauer brachte die Gäste in der 82. Minute mit 2:1 in Führung. Doch zum Sieg reichte es in der turbulenten Schlussphase dennoch nicht.

Foto: kerosino/ker