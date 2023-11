Konzert und Vortrag in Orscholz Deutsche und Südkoreaner feiern ihre lange Freundschaft im Cloef-Atrium

Für einen großen Teil des musikalischen Programms ist der Musikverein 1883 Orscholz unter Leitung von Tassilo Welsch verantwortlich. Aus der Taufe gehoben wurde das Ensemble 1883 – in dem gleichen Jahr, in dem die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern starteten, erklärt Kyung-Suk Shin-Kiefer aus Orscholz. Die Südkoreanerin, die seit gut 28 Jahren in Deutschland lebt, ist für den musikalischen Ausklang des Abends zuständig. Die Veranstaltung unterstützt sie ehrenamtlich als Kulturkoordinatorin der koreanischen Botschaft, Außenstelle Bonn.