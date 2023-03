Nach über zwei Jahren Noch immer kein Ende der Sperrung der Saarbrücke in Mettlach abzusehen

Gut zwei Jahre ist es her, dass der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die Mettlacher Brücke für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen gesperrt hat. Und dies soll so bleiben. Das hat Behörde mit Sitz in Neunkirchen auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Für die Untersuchung der Brücke hat sich der LfS einen weiteren Aufschub genehmigt – den mittlerweile dritten. „Die statischen Berechnungen erweisen sich als überaus komplex und schwierig“, begründete ein Sprecher des Landesbetriebes diese Entscheidung. Demnach sind für eine abschließende Bewertung weitere Untersuchungen an dem Bauwerk notwendig. Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch keine detailliertere Aussage getroffen werden.