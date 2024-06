Untersuchung der Brücke in Mettlach Rechtsstreit: Gutachter prüfen Mettlacher Brücke

Gutachter starten am kommenden Dienstag, 4. Juni, ab acht Uhr, und am Mittwoch, 5. Juni, ab 7.30 Uhr, eine zweitägige Sonderprüfung an der Mettlacher Saarbrücke. Das hat das Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz angekündigt. Die beiden Sachverständigen sind vom Landgericht Saarbrücken für die Untersuchung bestellt worden, heißt es aus dem Ministerium weiter. Demnach hatte der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) im Dezember 2022 einen Antrag auf die Einleitung eines selbstständigen Beweisverfahrens am Landgericht Saarbrücken eingereicht.