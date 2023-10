Festakt zum 30-jährigen Bestehen der Reha-Klinik Orscholz Aus einer Vision aus Glas, Holz und Sandstein wurde eine Erfolgsgeschichte

Orscholz · Mit einem großen Fest ist der runde Geburtstag der Reha-Klinik Orscholz gefeiert worden. Den Auftakt machte am Freitag ein Festakt, bei dem die Geschichte des Hauses und seine Entwicklung im Mittelpunkt standen. Beim Tag der offenen Tür am Samstag nahmen Besucher das Gesundheitszentrum in Besitz.

01.10.2023, 20:00 Uhr

In einen Dialog vertieft sind Dr. Johannes Zwick (l.) und Bürgermeister Daniel Kiefer. Foto: Michael Rauch

Von Margit Stark

Mit einer herzlichen Umarmung von Sohn Markus beendet Dr. Johannes Zwick seine Rede. „Die Zukunft“ nennt der Aufsichtsratsvorsitzende der Johannesbad-Unternehmensgruppe bei der Geburtstagsfeier der Rehaklinik in Orscholz seinen Nachfolger, der das Haus sehr gut kennt. Seit drei Jahrzehnten sorgen sich Ärzte und Pfleger, damit ihre Patienten vollends genesen und Gesundheitstouristen sich wohlfühlen. Der runde Geburtstag wurde am Freitag mit einem Festakt gefeiert (wir berichteten). Bei der offenen Tür am Samstag mit einem vielfältigen Programm schauten die Besucher hinter die Kulissen.