Qualifikationsturnier für das Fußball-Hallenmasters „Mentalität wird der wichtigste Punkt sein“

Mettlach · Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig ist am Mittwoch mit seinem neuen Trainer Michael Burger in die Vorbereitung auf die Rest-Saison eingestiegen. Am Wochenende ist die SG ein heißer Siegkandidat beim Hallenturnier des SV Mettlach.

12.01.2024 , 18:08 Uhr

David Quinten (links) von der SG Mettlach-Merzig im Zweikampf mit Barima Bawuah vom 1. FC Saarbrücken II. Im Finale des Turniers des SV Losheim hatte Mettlach-Merzig mit 3:4 nach Verlängerung das Nachsehen. Beim Heimturnier in Mettlach möchte die SG den verpassten Turnier-Erfolg nachholen. Foto: Oliver Altmaier

Von Philipp Semmler

Bei eisigen Temperaturen ist der abstiegsbedrohte Saarlandligist SG Mettlach-Merzig am Mittwochabend in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte eingestiegen. „Das ist recht früh, aber wir wollen etwas mehr machen als andere Vereine“, sagt Michael Burger.