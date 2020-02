Protestaktion macht Halt in Orscholz : Ein Baum soll auch in Zukunft an den „Walk of Steel“ erinnern

Bürgermeister Daniel Kiefer (Zweiter von rechts) und Betriebsratsvorsitzender Stephan Ahr (Dritter von rechts) pflanzen gemeinsam mit der völlig durchnässten Wandergruppe eine Winterlinde nahe des Aussichtspunktes Cloef in Orscholz. Im Hintergrund MdL Martina Holzner, die ebenfalls nach Orscholz gekommen war. Foto: Gemeinde Mettlach

Orscholz Im Rahmen des Protestmarsches der Stahlarbeiter von Völklingen nach Brüssel, dem sogenannten „Walk of Steel“, hat der Tross am vergangenen Samstag in Orscholz Station gemacht. Völlig durchnässt von der Strecke von Merzig nach Orscholz wurden die Protestierenden in der Nähe des Aussichtspunktes Cloef neben vielen Unterstützern von Bürgermeister Daniel Kiefer mit einem „Selbstgebrannten aus der Region“ als Aufwärmung empfangen.



Wie die Gemeinde Mettlach mitteilt, hatten sich die zwei Frauenteams am Samstagmorgen auf den Weg von Merzig nach Orscholz gemacht, um mit dem Protestmarsch auf die schwierige Situation der Stahlindustrie aufmerksam zu machen. In Orscholz war auch der Betriebsratsvorsitzende von Saarstahl, Stephan Ahr, anwesend, der betonte, dass es mit dieser Aktion um die Existenz der 14 000 Beschäftigten in der Stahlindustrie gehe. Man sei auf die Hilfen aus Brüssel angewiesen um den Umbau auf eine CO2-freie Produktion umzusetzen, sagte Ahr dabei.