„Walk of Steel" überschreitet die Landesgrenze

Der Walk of Steel hat Luxemburg erreicht. Am Europa-Denkmal in Schengen fand am Sonntagmittag eine kurze Kundgebnung statt. Foto: Ruppenthal

Schengen/Orscholz Am Sonntag erreichten die saarländischen Stahlbeschäftigten auf ihrem Protestmarsch nach Brüssel den Grenzort Schengen.



Die saarländischen Stahlarbeiter haben auf ihrem Weg nach Brüssel am Sonntag Luxemburg erreicht. Am Sonntagmittag passierten sie die Grenzbrücke in Schengen, nachdem der „Walk of Steel“ am Freitagmorgen in Völklingen gestartet war. Die erste Etappe hatte die Stahl-Beschäftigten bis nach Merzig geführt (die SZ berichtete). Nach einer Kundgebung auf dem Parkplatz der Stadthalle ging es am Samstag weiter an die Cloef nach Orscholz, wo als Zeichen der Nachhaltigkeit ein Baum gepflanzt wurde.

Am Europadenkmal in Schengen gab es am Sonntagmittag eine Mahnstunde mit kurzer Kundgebung, bevor es weiter nach Bettembourg ging. Die Etappe am heutigen Montag führt die „Saarstahler“ nach Belval, wo die saarländischen Hüttenleute mittags (14 Uhr) am Gewerkschaftshaus bei einer Pressekonferenz Rede und Antwort stehen und dann ab 16.30 Uhr an gleicher Stelle an der „Nacht der 1000 Feuer“ teilnehmen. Am nächsten Montag will die Gruppe aus dem Saarland Brüssel erreichen, um nach rund 350 Kilometern Fußmarsch gegen 10.30 Uhr im europäischen Parlament EU-Klimaschutz-Kommissar Frans Timmermanns ihre Forderungen zu übergeben.

Die Botschaft der Stahl-Beschäftigten ist unmissverständlich. Foto: Ruppenthal

„Stahl ist Zukunft – dafür laufen wir, und zwar CO 2 -frei von Völklingen nach Brüssel“, betonte Saarstahl-Betriebsratsvorsitzender Stephan Ahr am Sonntagmittag in Schengen. Auch zeitweise strömender Regen konnte die saarländischen Hüttenleute auf ihrem „Walk of Steel“ nicht bremsen. Mit dabei war auch eine Gruppe von Mitarbeitern der Saarlouiser Ford-Werke, die als Geste der Solidarität an dem Marsch teilnahmen. Auf der Hälfte des Weges war auch Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger dazu gestoßen. Mit einer kleinen Verspätung traf die Gruppe am Europadenkmal in Schengen ein, nachdem der saarländische Winzerpräsident Gerd Petgen für eine kleine Zwangspause in Sehndorf gesorgt hatte, um mit seiner offenen Tür die Solidarität der saarländischen Weinbauern und der Perler Bevölkerung zu dokumentieren.

Saarstahl-Betriebsratsvorsitzender Stephan Ahr forderte in Schengen eine verlässliche, langfristige und nachhaltige Industrie- und Umweltpolitik, um zukunftsorientierte Investitionen zu ermöglichen. Nach seinen Worten müssen die Bundesregierung und die Europäische Union die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen und deutschen Stahlindustrie sichern, denn die Umwelt- und Sozialstandards der deutschen Stahlindustrie seien nirgendwo so gut ausgeprägt wie im Saarland und müssten deshalb Vorbild für die Stahlindustrie in Europa und der Welt sein. „Wenn Umweltschutz, dann bitte richtig“, erklärte Ahr weiter und forderte, dass importierter Stahl, der schlechtere Umweltwerte aufweise, mit einer Umweltabgabe, einer Green-Border-Tax, zu besteuern sei. Für die Umstellung auf eine CO 2 -freie Stahlproduktion brauche die Stahlindustrie Zeit für die notwendige technische Weiterentwicklung.

Guido Lesch von der IG Metall nannte Schengen ein Symbol für Freiräume in Europa. Es sei an der Zeit, Brüssel wach zu rütteln, damit die Stahlindustrie in Europa nicht geopfert werde. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger wertete diesen „Walk of Steel“ als wichtiges Signal und betonte, dass dies auch ein Kampf um die Zukunft des Landes sei. Berlin und Brüssel müsse klargemacht werden, dass man bei allen Klimaschutzbestrebungen nicht Tausende von Arbeitsplätzen opfere, während in anderen Regionen der Welt weiterhin Stahl ohne Umweltschutz produziert werde.

