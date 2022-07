Programm der Lions von der Saarschleife in Coronazeiten : Stephan Thräm führt den Lions-Club

Orscholz Ob Neujahrskonzerte, Weihnachtsfeier oder Info-Abende rund um erneuerbare Energien: Vieles ist im Laufe der vergangenen beiden Jahre der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen – Veranstaltungen, die Stephan Thräm jetzt auf sein Programm gesetzt hat.

Als eines der Hightlights in seiner Amtszeit nannte Kiefer die Einweihung des Blinden-Tastmodells an der Cloef. Die Idee für das Projekt hatte Kiefer, gestiftet wurde es von den Lions aus der Region und anderen Sponsoren. Die Schönheit der Landschaft und der Natur blinden und sehbehinderten Menschen mit Worten zu erklären, sei eine Sache. Etwas völlig anderes ist es nach seiner Ansicht, wenn diese Menschen ein echtes Gespür für die Landschaft und ihre geografischen Eigenheiten bekommen, Häuser, Kirchen und die Struktur erfassen können. Die Benefizwanderungen sollen nach seinen Worten fortgesetzt werden. Nach einer Premiere auf dem Hochwald-Pfad in Weiskirchen zugunsten des Kinderheimes St. Maria in Weiskirchen sei für die zweite Auflage Ende April der Panoramaweg in Perl gewählt worden – dieses Mal für die Familienhilfe Mettlach-Perl. Für Ende September stellte er eine Tour in der Stadt Wadern in Aussicht. Beibehalten werden sollen laut Kiefer auch die Konzerte, bei denen sich junge Musiker profilieren können – eine Sache, für die sich Lions-Mitglied Dieter Finkler verantwortlich zeige. „Dieser Tage haben uns drei Stipendiaten des Vereins Live Music Now Saarland in der evangelischen Kirche die Werke von Franz Schubert näher gebracht“, sagt der Mann, der den Abend nutzte, um Spenden für die Ukraine-Hilfe der Stadt Merzig zu sammeln – durch die Versteigerung von dreien seiner Bilder. Per Zufall ist der 63-Jährige vor wenigen Jahren zur Malerei gekommen – ein Hobby, das ihn nach seinem Bekunden nicht mehr loslässt. Um den Menschen in der vom Krieg geschüttelten Ukraine zu helfen, hat er einige seiner Arbeiten für den guten Zweck zur Verfügung gestellt und eine Ausstellung in Merziger Geschäften gestartet.