Grundschule Mettlach : Sportliche Preise für aktive Kinder

Mettlach Die Grundschule Langwies Mettlach schließt an den Aktionstag „Wir im Verein mit dir“ eine Verlosung in der Sporthalle an.

Die Verlosung knüpfte an einen Aktionstag an, der am 28. November vergangenen Jahres ebenfalls in der Sporthalle Mettlach über die Bühne ging. Neben Eddi Zauberfinger unterhielt der Geschichtenerzähler Ibrahima „Ibou“ Ndiaye die Jungen und Mädchen. Eisenbarth, die Leiterin der Grundschule Langwies ist, erklärte, worum es bei „Wir im Verein mit dir“ geht: „Vereine vor Ort haben sich vorgestellt und interessante Sportarten präsentiert. Ziel ist es, Kinder in ortsansässige Vereine zu bringen. Die Kinder sollen zu gesunder Bewegung motiviert werden.“ Auch die Förderung des sozialen Lernens spielt laut Eisenbarth eine wichtige Rolle. Nach dem Aktionstag konnten sich die Grundschüler aus Mettlach einen sogenannten „Mit-Mach-Pass“ ausstellen lassen. Den gaben sie bei ihrem jeweiligen Sportverein ab. Ein Trainer bestätigte, dass die Jungen und Mädchen Sport in einem Verein betreiben – oder wie es in der Hymne von „Wir im Verein mit dir“ heißt: „Frag deine Freunde, viele sind schon da, komm doch zu uns in den Verein“.