Einsatz der Bundespolizei : Betrunkener Bahnkunde sorgt für Notstopp in Mettlach

Betrunkener Bahnkunde sorgt für Notstopp in Mettlach

Bundespolizei-Einsatz in Mettlach wegen eines betrunkenen Bahnkunden (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Auf der Strecke Koblenz – Saarbrücken ist es in der Nacht auf Dienstag (3. September) zu einem außerplanmäßigen Zwischenhalt gekommen.

Die Bundespolizei hat in der Nacht auf Dienstag einen betrunkenen Bahnkunden aufgelesen, der einen Zug ausgebremst hatte. Wie ein Sprecher der Bundespolizei in Bexbach berichtet, hatte der 25-Jährige in der Bahn von Koblenz nach Saarbrücken gegen 1 Uhr die Notbremse gezogen.