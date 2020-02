Verkäuferin mit Messer bedroht : Versuchter Überfall auf Imbiss in Mettlach

Versuchter Überfall auf Imbiss in Mettlach

Nach einem versuchten Überfall auf einen Imbiss sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Samstagabend versucht, einen Imbiss in Mettlach zu überfallen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, näherte sich der Mann gegen 21 Uhr dem Imbiss in der Von-Boch-Liebig-Straße. Mit einem Küchenmesser bewaffnet bedrohte er die Verkäuferin und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Täter aber kein Geld bekam, flüchtete er.