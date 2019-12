Polizei sucht Hinweise : Unbekannter versucht, Frau in Mettlach zu berauben

Unbekannter versucht, Frau in Mettlach zu berauben

Mettlach Die Polizeiinspektion Merzig sucht wegen versuchter räuberischer Erpressung in Mettlach nach einem circa 25 Jahre alten Mann.

Ein bislang Unbekannter hat am Samstag versucht, eine Frau in der Parkanlage „Langweiher“ in Mettlach zu berauben. Wie die Polizei mitteilt, machte die junge Mutter gegen 16.10 Uhr zusammen mit ihrem Kleinkind einen Spaziergang. Auf dem Waldweg, der parallel zur L 158 verläuft, entdeckte sie im Bereich des Bahnübergangs einen Mann auf einer Parkbank. Als die Frau sich der Bank näherte, sprang dieser plötzlich auf und versperrte ihr den Weg. Er präsentierte ein geschlossenes Klappmesser und forderte die Frau auf, ihm ihr Geld auszuhändigen.