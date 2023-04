Fast-Katatstrophe bei Orscholz 21-Jährige verhindert durch Reflex schlimmen Unfall

Dem Reflex einer 21-jährigen Autofahrerin ist es zu verdanken, dass es zwischen Mettlach und Orscholz nicht zu einem großen Unfall gekommen ist. Am Mittwoch ist gegen 15 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem dunklen Auto auf der L 177 aus Richtung Orscholz gen Mettlach so rabiat gefahren, dass sehr Schlimmes hätte passieren können. Dieser Fahrer überholt nach Angaben der Polizei in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen Fußgänger, der dort sein liegengebliebenes Motorrad schob, nutzte dafür ein Stück weit die Gegenfahrbahn und musste miterleben, wie ihm plötzlich die 21-Jährige mit ihrem Wagen entgegenkam. Sie reagierte aber ruckartig und lenkte aufs Bankett. Hätte sie das nicht geschafft, wären beide Autos frontal zusammengestoßen.