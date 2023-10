Beitrag zur Klimaneutralität 2400 Module sparen rund 350 Tonnen CO2 ein

„Mit der Anlage können an unserem Standort Merzig circa 350 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart und ungefähr acht Prozent des Strombedarfs abgedeckt werden“, zeigt sich Kathleen Schicht als Verantwortliche für den Standort Merzig, erfreut. Mit ihrer Leistung

tragen die Module nach Darstellung von V & B „einen Teil zu den strategischen Umwelt- und Energiezielen des Unternehmens bei, die eine kontinuierliche

Reduzierung der Gas- und Stromverbräuche an den Produktions- und Verwaltungsstandorten vorsehen“.