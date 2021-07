Hart umkämpft: der Orscholz-Riegel : Peter Kiefer schreibt über den Krieg am Orscholz-Riegel

Orscholz Um die Westgrenze des Reiches zu schließen, ließ die deutsche Regierung in den Jahren 1938 bis 1940 den Westwall errichten – ein Gegenstück zur Maginotlinie auf französischer Seite. Allerdings war er bei weitem nicht so stark ausgebaut wie sein französisches Pendant.

Der Hauptwall zog sich am rechten Ufer der Saar von Saarbrücken weiter über Konz bei Trier die Sauer entlang nach Norden. Im Gebiet des Dreiländerecks machte diese Befestigungslinie eine zwölf Kilometer lange Abzweigung. Sie sollte im Abstand von vier bis sechs Kilometern von der französischen Grenze entfernt ein Eindringen in das Saar-Mosel-Dreieck verhindern.

Später erlangte der Abschnitt zwischen Orscholz und dem Perler Ortsteil Nennig als „Orscholz-Riegel“ traurige Berühmtheit. Zwar gab es im Jahre 1939 und 1940 einzelne Kampfhandlungen zwischen deutschen und französischen Truppen. Doch der Winter 1944/45 sollte den Soldaten zur Hölle werden: Von November 1944 bis Februar 1945 fielen rund 2500 Soldaten, über 6000 wurden verwundet. In seinem Buch „Der Krieg am Orscholz-Riegel“ schildert Peter Kiefer, der in Oberleuken lebt, die drei Monate in der Endphase des Krieges.