Abendlob in Mettlach Pastoraler Raum in Merzig ist nun offiziell gestartet

Der Pastorale Raum Merzig hat offiziell seinen Auftakt gefeiert. Wie das Bistum Trier mitteilt, sind zum Abendlob am Alten Turm in Mettlach am Sonntag rund 300 Gläubige erschienen, um gemeinsam mit dem neuen Leitungsteam und Weihbischof Franz Josef Gebert beim Auftakt dabei zu sein. „Wir nehmen Abschied vom Dekanat und damit von Manchem, was wir gewohnt sind“, sagte Gebert, „aber wir wollen heute den Blick auf den neuen Weg richten, um diesen mit Hoffnung und Zuversicht zu gehen.“ Gebert stellte im Rahmen des Abendlobs, das der Chor Stimmwerk unter der Leitung von Dennis Ernst musikalisch gestaltete, das neue Leitungsteam des Pastoralen Raums vor: Dekan Pastor Patrik Schmidt, Pastoralreferent Philipp Kirsch sowie Johannes Kölling, der für die betriebswirtschaftlichen Aufgaben verantwortlich ist.