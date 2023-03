Mettlach Zu Besuch bei den Freunden aus Varades

Eine Delegation rund um Bürgermeister Daniel Kiefer, Ortsvorsteher Manuel Kerber und die Orscholzer Ernte-Hoheiten hat dieser Tage die französische Partnerstadt Varades besucht. Gemeinsam mit den Mitgliedern und Freunden des Partnervereins „Orscholz-Varades“ traf man nach der Anreise auf viele bekannte Gesichter, die der Gruppe einen herzlichen und warmen Empfang bereiteten. Am Samstag stand dann der Besuch der „Foire aux vins“ – eine Gewerbeschau mit vielen tollen Ständen, leckeren Delikatessen und hervorragenden Weinen – auf der Tagesordnung. Vorab gab es noch Gelegenheit die „Chocolaterie Cosme“ in Saint Florent le Vieil zu besichtigen, eine kleine Schokoladenfabrik, die viele hervorragende Produkte in echter Handarbeit herstellt.