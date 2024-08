Partnerschaftstreffen in Weiten Wenn Weitener in Weiten zu Besuch sind

Und jetzt war wieder eine Delegation aus Niederösterreich im Saarland zum Gegenbesuch anwesend, nachdem im vergangenen Jahre die Saarländer in Niederösterreich waren. 25 Vertreter der Weitener Fußballer, der Feuerwehr und des Gemeinderates trafen nach einer Nachtfahrt am Morgen im saarländischen Partnerort ein, wo sie im Bürgerhaus freudig in Empfang genommen wurden. Nach einem gemeinsamen Frühstück ging‘s dann zum Cloef-Atrium nach Orscholz, wo Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer die Gäste im Namen der Gemeinde begrüßte. Anschließend erklommen die Gäste bei nebligem und nassem Wetter den Baumwipfelpfad, um wenigsten ab und zu für einige Augenblicke den Blick auf das Wahrzeichen des Saarlandes – die an diesem Tag teilweise vernebelte Saarschleife – werfen zu können. Nach einem Mittagessen in der Mettlacher Brauerei und weiteren Sehenswürdigkeiten fand dann am Abend anlässlich des fünfjährigen Bestehens der SG Leuktal das zweite Fußball-Länderspiel Deutschland-Österreich (siehe Beisteller).