Kostenpflichtiger Inhalt: Krach im Rat : Doch kein Kindergarten-Neubau in Mettlach?

Der Neubau des Kindergartens in Mettlach sorgte für Diskussionen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Mettlach Bei der jüngsten Sitzung des Mettlacher Gemeinderates sollte eigentlich beschlossen werden, ein neues Gebäude zu errichten. Doch die CDU votierte für Vertagung – und sorgte damit für einige Überraschung.

Bei der Abstimmung im Bildungs- und Kulturausschuss wenige Tage zuvor schien die Welt noch in Ordnung – einstimmig votierten die Ratsmitglieder dafür, den in die Jahre gekommenen Kindergarten „Bahnhofstraße“ in Mettlach durch einen Neubau zu ersetzen. Doch in der dann folgenden jüngsten Sitzung des Gemeinderates scherte die CDU-Fraktion aus. Statt des erwarteten Grundsatzbeschlusses, ein neues Gebäude hochzuziehen, wurde der Tagesordnungspunkt nach dem Willen der Christdemokraten vertagt.

Laut dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Uwe François sei die Entscheidung „wie ein Schlag ins Gesicht“. Nach dem einstimmigen Beschluss im Bildungs- und Kulturausschuss waren laut François alle davon ausgegangen, „dass wir ebenso einvernehmlich im Gemeinderat den Weg zum Neubau für den in die Jahre gekommenen und an seine Kapazitätsgrenzen gestoßenen kommunalen Kindergarten Bahnhofstraße im Ortsteil Mettlach frei machen“. Zudem hätte man die letzte verbliebene kommunale Kindertagesstätte in der Gemeinde Mettlach zukunftsfähig aufstellen können. „Es erschließt sich mir nicht, warum die CDU jetzt auf einmal die kommunale Trägerschaft infrage stellt und die Diskussionen in Richtung einer kirchlichen Trägerschaft treibt“, sagt François.

Weder CDU-Fraktionschef Michael Thieser noch Rainer Borens, der sich ebenfalls zu Wort meldete und der als Geschäftsführer bei der Kita gGmbh beschäftigt ist, haben nach Ansicht des Sozialdemokraten schlüssige Antworten darauf gegeben, worin der plötzliche Sinneswandel binnen einer Woche begründet ist. Etwas Aufschluss für das Umdenken habe die Wortmeldung von CDU-Ratsmitglied Elisabeth Thul gebracht. Sie äußerte laut François die Befürchtung, dass der Neubau an verfügbaren Grundstücken im Ortsteil Mettlach scheitern würde und man sich so wieder auf V&B-Flächen – vielleicht auf dem Gelände der ehemaligen Mosaikfabrik – einlassen müsse.

„Hier denkt man bereits den zweiten Schritt vor dem ersten“, entgegnet der SPD-Fraktionsvorsitzende François, der auch nach dem einstimmigem Votum zum Neubau im Ortsrat Mettlach weiter den Erhalt durch Neuaufstellung des kommunalen Kindergartens im Ortsteil Mettach einfordert und den Kindergarten Marienau parallel dazu in kirchlicher Trägerschaft betreiben will.

„Erst wenn die Grundstücks- beziehungsweise die Immobiliensuche im Ortsteil Mettlach scheitern sollte, kann man sich dem Gedanken einer Zusammenlegung beider Einrichtungen nähern.“ Der SPD-Vertreter sieht es als einen Vorteil, dass man den Bürgern in Mettlach und Keuchingen eine kommunale Kita und eine in kirchlicher Trägerschaft bieten könne. „Und das sollten wir versuchen, auch weiter mit allen Mitteln zu erhalten“, sagt er.

Nach Ansicht von Mettlachs Bürgermeister Daniel Kiefer hemmt die Vertagung den Entwicklungsprozess. „Es ging ja nur um einen Grundsatzbeschluss für ein neues Gebäude“, sagt der Verwaltungschef. Warum die CDU den einmütigen Entschluss aus dem Bildungs- und Kulturausschuss zurückgenommen habe, könne er nicht begreifen. Noch offen sei, wer als Bauherr den Kindergarten hochziehen werde. Dies soll nach seinen Worten später geklärt werden. Verschiedene Möglichkeiten seien vorstellbar, etwa einen zeitgemäßen Neubau in Trägerschaft der Gemeinde hochzuziehen, in einem Baukonzessionsmodell oder einem Mietmodell.

Ohne einen der drei Wege zu favorisieren, habe der Ausschuss sich dafür ausgesprochen, 30 000 Euro für eine Funktionalausschreibung in den Haushalt einzuplanen. „Zwischenzeitlich hat der Landegesetzgeber zum 1. Januar neben der Bezuschussung von eigenen Investitionen auch eine Mitfinanzierung über einen dauerhaften Mietkostenzuschuss eröffnet“, sagt der Verwaltungschef. Das Land beteiligt sich nach Darstellung von Kiefer mit 40 Prozent und der Kreis mit 30 Prozent. Der Förderzeitraum über 20 Jahre würde den Kriterien einer klassischen Investitionsförderung entsprechen.

Er sieht auch mehrere Möglichkeiten, in Mettlach einen geeigneten Standort zu finden. Die Mietobjektlösung nennt er „vorrangig diskussionswürdig“. Nicht nur der Eigenanteil der Gemeinde sinke bei einer geschätzten Größe von einer sechsgruppigen Einrichtung von 3,5 bis vier Millionen Euro auf 1,2 Millionen Euro. Für ihn ein weiterer Vorteil: Der Eigenanteil müsse nicht unter bestehenden haushalterischen Restriktionen über Kredite finanziert werden. Auch die gute interkommunale Zusammenarbeit in Sachen gemeinsame Fachberatung für kommunale Kindertageseinrichtung führt er ins Feld.

„Die FBM war völlig überrascht von Vorstoß der CDU“, kommentiert Joachim Badelt, Fraktionschef der Freien Bürger Mettlach (FBM), den Kurswechsel der Mehrheitsfraktion. „Wir waren im Vorfeld nicht informiert“, zumal es ein einstimmiges Votum für einen Neubau im Bildungs- und Kulturausschuss gegeben habe. Nach Badelts Ansicht soll der kommunale Kindergarten weiter Bestand haben. „Wie im Ausschuss beschlossen, soll der Kindergarten an einer Stelle auf Mettlacher Seite gebaut werden.“ Die Stadtplanungen, die für das Projekt „Mettlach 2020“ angelaufen seien, böten gute Möglichkeiten.

Derweil plädiert auch Reinhard Halberstadt von der FDP dafür, einen Kindergarten in kommunaler Hand zu belassen und zwei Kitas an unterschiedlichen Stellen in Mettlach aufrechtzuerhalten. „Das macht aus Gründen des Umweltschutzes Sinn“, sagt der Liberale mit Blick darauf, dass die Eltern ihre Kinder ohne Auto in den Kindergarten bringen können. Zudem verweist er auf die Vorarbeit, die für das künftige Projekt geleistet worden seien. Die Gelder seien bereits in den Haushalt eingestellt worden.

„Am wichtigsten für uns ist es, dass für die Kinder in der Gemeinde Mettlach Kindergarten- und Krippenplätze in ausreichender Zahl und in guter Qualität zur Verfügung stehen“, sagt CDU-Fraktionschef Michael Thieser auf SZ-Anfrage. Im Kindergarten Bahnhofstraße besteht seiner Ansicht nach Handlungsbedarf. „Wir möchten aber nicht, ohne weitere Optionen zu prüfen, direkt in einen Neubau einsteigen. Wie wir in anderen Projekten sehen, laufen hier die Kosten immer wieder aus dem Ruder.“