Ostermarkt mit buntem Angebot

(tth) Osterdekorationen, Heimtextilien, Edelsteine und Gewürze – mit einem vielfältigen und bunten Angebot wartet am Osterwochenende wieder der Mettlacher Ostermarkt auf die Besucher. Von Ostersamstag, 31. März, bis Ostermontag, 2. April, laden die Händler dazu ein, sich an den Ständen auf dem Markplatz mit Flair umzuschauen.

Die Palette reicht dabei von handgefertigten Dekorationen für Fenster und Türen, die saisonal gefertigt werden, Tischschmuck, und Gestecken bis hin zu handgefertigten Töpfereien von der Scheibentöpferin Stephanie Keller aus Mettlach und einem Töpfer aus England. Auch handgefertigte Naturseifen, selbstgenähte Kinderkleider und Lederwaren gehören zum Angebot. Weine, selbstgemachte Liköre, Feinkost, Salami, Bergkäse und Räucherforellen runden das Angebot ab.

Zu Gast ist an allen drei Tagen Arno Kreutz mit seinem vierbeinigen Freund Robin. Arno, der sich auch Barley Stout nennt, kennt nicht nur alles über irische Songs, sondern interpretiert diese ebenso wie schottische und amerikanische Folksongs in seiner unnachahmlichen Weise, heißt es im Pressetext zum Ostermarkt. Daneben kennt Arno auch die „Story hinter dem Song“, denn so mancher Song hat einen politischen oder gesellschaftskritischen Hintergrund.

Für die Kinder ist am Sonntag und Montag ab 13 Uhr der Osterhase auf dem Marktplatz unterwegs und sucht gemeinsam mit ihnen Ostereier und Süßes. Für das leibliche Wohl beim Ostermarkt sorgen Kaffini, Onkel Willi, Montebelluna und die Fischzucht Gaus.

Der Ostermarkt ist am Ostersamstag von zehn bis 18 Uhr sowie am Ostersonntag und Ostermontag von elf bis 18 Uhr geöffnet.

FOTO: Veranstalter

