Orscholz : Spielplatz am Blumenfels steht Kindern offen

Orscholz Zweites Projekt der Erlebnis-Akademie an der Cloef: Nach dem Baumwipfelpfad hat sie den Spielplatz Blumenfels neu gestaltet. Der ist jetzt kostenlos zugänglich.

Endlich ist er fertig, der neue Spielplatz am Blumenfels in Orscholz. Genau drei Jahre nach der Inbetriebnahme des Baumwipfelpfades konnte die Erlebnis-Akademie (EAK) den der Gemeinde vertraglich zugesicherten öffentlichen Spielplatz dieser Tage fertigstellen. Auf der Fläche direkt unterhalb der Waldgaststätte Blumenfels finden Kinder nunmehr sowohl Spielgeräte als auch didaktische Stationen vor. Insgesamt hat die EAK über 40 000 Euro in die Platzgestaltung investiert und bleibt auch künftig für die Pflege und Instandhaltung in der Verantwortung.