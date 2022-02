Zwei Millionen von Bundesministerium : Roboter arbeiten in Orscholzer Klinik mit – für Projektleiter eine Frage des Vertrauens

Die Interaktion zwischen Mensch und Technik war der Fokus des Projekts „Intuitiv“. Foto: Johannesbad-Gruppe

Orscholz Roboter, die in der Pflege helfen? Was noch ein wenig nach Science-Fiction klingt, könnte bald Realität werden. Warum ein Pilotprojekt in Orscholz Hoffnung macht – und welche Fragen noch offen sind.