Orscholz : Oldtimer-Rallye startet am Sonntag

Die weiteren Veranstaltungen des ADAC-Saarland-Classic-Cups 2019: Am 14. Juli steht die elfte

ADAC-Oldtimerfahrt Saarlouis an, Motto: „Die Landesgrenzen des Landkreises erfahren“. Am 28. Juli ist ein Oldtimertreffen mit Oldtimerfahrt in Eppelborn, am 8. Seotember ein Oldtimertreffen in Ormesheim mit Ausfahrt ins Bitcher Land.