Ganz Orscholz freut sich schon Royalblau erstrahlt jetzt die Erntekrone

Wird der Holzbalken, der auf gut vier Metern Höhe den Abstellraum im Orscholzer Kultur- und Begegnungszentrum durchzieht, einen Zacken von der Erntekrone fordern? Die Angst einiger Helferinnen vom Festausschuss ist unbegründet. Peter Ostermann, Christian Kütten, Justin Folz und Jonas Behr leisten beim Einparken des rund vier Meter hohen Festwagens Millimeterarbeit. Allein das Symbol der Erntehoheiten misst 2,80 Meter. Zufrieden blickt das Team vom Festausschuss auf das Gefährt, von dem aus am kommenden Sonntag, 15. September, Erntekönigin Svenja Zifko und ihre Prinzessinnen Anna Lena Heck und Margarete Kreber beim traditionellen Umzug winken werden. Für die 67. Auflage des Erntedank- und Heimatfestes haben die Helfer der mächtigen Krone eine neue Hülle spendiert - in royalblau. Ausgetauscht wurde auch die Bespannung des Wagens: Auf einem zartbeigem Untergrund leuchten zwei Bänder, ebenfalls königsblau. „Der rote Bezug war in die Jahre gekommen und verschlissen“, kommentiert Jana Brausch den Wechsel der Farben. Dass sie am kommenden Samstag ihr Amt als Ernteprinzessin an ihre Nachfolgerin abtreten muss, macht der sympathischen jungen Frau nicht zu schaffen. Denn ihr ist über kurz oder lang ein Karrieresprung sicher: "Als Prinzessin steigt man irgendwann zur Erntekönigin auf." Man brauche nur etwas Geduld, bis man an der Reihe sei. Mit viel Engaement beteiligt sie sich jetzt an der Vorbereitung des Ernteumzuges. Erneut haben die Macher ihn unter das Motto „Traditionen pflegen – Generationen bewegen" gestellt. 31 Wagen werden nach den Worten von Dominik Maas, verantwortlich für den Zug, am Sontag durch den Kurort fahren. Begleitet werden sie von vier Musikkapellen. Jubiläum feiert die vierteilige Krone aus Holz, wie Charlotte Pfennig verrät.