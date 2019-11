Konzert in Mettlach : Orgel erklingt zum Volkstrauertag in der Kirche

Mettlach Ein Orgelkonzert erwartet die Besucher am Volkstrauertag, Sonntag, 17. November, um 18 Uhr in der Lutwinuskirche Mettlach. Christian Schmitt, mehrfach preisgekrönter Konzertorganist, ist einer der weltweit bekanntesten und renommiertesten Orgelvirtuosen.

Schmitt studierte an der Musikhochschule Saarbrücken sowie bei Daniel Roth in Paris. An der Universität des Saarlandes belegte er außerdem Musikwissenschaft und Katholische Theologie. Als Pädagoge ist er als internationaler Gastdozent an Hochschulen weltweit tätig. Seine Aufnahmen von Kammer-, Orchester- und Orgel-Solowerken sind sehr erfolgreich. Schmitts Album mit Orgelsinfonien von Charles-Marie Widor, die er gemeinsam mit den Bamberger Synphonikern einspielte, wurde 2013 mit einem Echo Klassik ausgezeichnet. Höhepunkte der Saison 2019/2020 sind sein Debüt in der Walt Disney Conert Hall, präsentiert vom Los Angeles Philharmonic sowie weitere Konzerte in Frankreich, Deutschland und Japan.