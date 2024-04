Fußball-Saarlandliga Guttmanns Wembley-Tor schockt Mettlach

Ein „Wembley-Tor“ wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff sorgte am Samstag im Heimspiel von Fußball-Saarlandligist SG Mettlach-Merzig gegen den VfL Primstal für einen echten Aufreger. Was war passiert? Die Gastgeber lagen vor 200 Zuschauern in dem für beide Mannschaften so wichtigen Keller-Duell mit 2:1 in Führung, als Primstals Felix Guttmann aus halblinker Position aus 22 Metern einfach noch einmal abzog. SG-Schlussmann Damir Becker streckte sich vergeblich nach dem Schuss, der zuerst an die Unterkante der Latte ging und dann – wie beim berühmten Wembley-Tor im WM-Finale 1966 – irgendwo im Bereich der Torlinie aufsprang und zurück ins Feld prallte.