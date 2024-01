Kappensitzung Trotz Domnonnen wirkten die Nohner gar nicht so fromm

„Bin ich nicht ein toller Hecht?“, fragt Kinderprinz Elias I. selbstbewusst. Er schwärmt von seiner Prinzessin Greta und lobt ihre weiblichen Reize in vollen Tönen. Sie aber mäkelt herum und lässt kein gutes Haar an ihm, egal, wie liebevoll er sie anschmachtet. Zugegeben – er ist einen knappen Kopf kleiner als sie, aber sein Liebeswerben rührt das Publikum, und er wird lautstark unterstützt. Schließlich lässt sie sich erweichen, und mit dem Narrenhut auf dem Kopf ist er auch gar nicht mehr so klein.