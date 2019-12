Renovierung in Nohn : Madarduskirche erstrahlt in neuem Glanz

Nohn Viele Nohner Bürger haben durch Spenden oder Arbeitseinsätze dabei mitgeholfen, das Gotteshaus wieder herzurichten.

Die 1923 erbaute Medarduskirche in Nohn erstrahlt seit wenigen Wochen in neuem Glanz. Nach der Außensanierung im Jahre 2015 und dem Einbau neuer Fenster im Mittelschiff, der zwei Jahre später erfolgte, wurden nun Innenraum und Sakristei neu verputzt und gestrichen.

Er war auf die Idee gekommen, auch Nohner, die wegen Heirat oder Beruf ausgewandert waren, in seine Briefaktion mit einzuschließen. Einige freuten sich so sehr darüber, dass man sich in ihrem Heimatort noch an sie erinnerte, dass sie sich spontan zurückmeldeten und großherzig spendeten.