Aleppo Markt Neuer Markt bringt arabische Köstlichkeiten nach Mettlach

In den Regalen stapeln sich orientalische Süßigkeiten, Olivenöl und internationale Getränke. Es duftet nach frischgemahlenen Gewürzen in dem 130 Quadratmeter großen Verkaufsraum. Anfang Juni hat in Mettlach ein neues Lebensmittelgeschäft eröffnet: Der Aleppo Markt in der Heinertstraße vereint traditionelle arabische Spezialitäten mit einer breiten Produktpalette. „Sowas hat hier gefehlt“, findet der 23-jährige Khaled Almarawi, der mit seinem Geschäft nicht nur Lebensmittel, sondern auch ein Stück seiner Heimat in die Saarschleifengemeinde bringt. Und gleichzeitig versucht, eine Brücke zwischen den Kulturen zu schlagen.