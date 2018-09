Keine Geheimnisse um Ziegelberg

Wie geht es weiter auf Schloss Ziegelberg? Unter Ausschluss der Öffentlichkeit werden heute die Mitglieder des Hauptausschusses erstmals über ein Vermarktungskonzept für das Gebäude von 1878 diskutieren. Damit folgt das Gremium dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates von August, der einen Verkauf des Schlosses abgelehnt und vielmehr ein Konzept für die künftige Nutzung des historischen Gebäudes eingefordert hatte.

Die Freien Bürger Mettlach (FBM) monieren, dass die Beratungen in nicht-öffentlicher Sitzung über die Bühne gehen. „Wir haben kein Verständnis dafür, dass schon wieder hinter verschlossenen Türen verhandelt wird“, sagt Joachim Badelt, Chef der FBM-Fraktion im Mettlacher Gemeinderat. „Wir fragen uns, was hat der Bürgermeister vor, das der Öffentlichkeit nicht bekannt werden soll? Wir haben den Eindruck, dass die alten Pläne des Bürgermeisters trotz des Gemeinderatsbeschlusses noch nicht aufgegeben wurden“, vermutet er.

Die Freien Bürger Mettlach hatten sich nach Badelts Worten als einzige Ratsfraktion von Anfang an konsequent gegen einen Verkauf von Schloss Ziegelberg gewandt. Gleichzeitig forderten sie, dass ein Nutzungskonzept erarbeitet wird, dass die Situation des Hauses verbessert und nicht nur touristisch attraktiv, sondern auch für die Mettlacher Bevölkerung von Vorteil ist.

Das neue Konzept darf nach Ansicht von Badelt auf keinen Fall dazu führen, dass die bestehenden Strukturen zerschlagen werden. So hat das Restaurant Schloss Ziegelberg, das Stefan und Rita Müller seit 28 Jahren führen, nach seiner Ansicht einen hohen Wert nicht nur als gastronomischer Anziehungspunkt, sondern es erhöht die touristische Attraktivität des Schlosses in besonderer Weise. „Wir kennen das Schloss wie sonst niemand, sind mit ihm vertraut“, verrät Müller. „Als wir es vor 28 Jahren übernommen haben, war es auf einem Tiefpunkt. Mittlerweile kommen Hochzeitsgesellschaften von überall her, um in dem Restaurant hoch über den Dächern von Mettlach zu feiern und die wunderschöne Aussicht zu genießen. Aus München reisen Gäste an, aus Frankfurt und Köln.“ Um ihren Gästen ein schönes Ambiente zu bieten, haben die Müllers laut ihren Aussagen auch die Pflege der Außenanlage übernommen. „Dafür haben wir schon viel investiert.“

So dürfe ein neues Nutzungskonzept keinesfalls hinter dem Rücken der derzeitigen Nutzer des Schlosses betrieben werden, findet Badelt. Vielmehr seien diese nach Auffassung der FBM von Anfang an in die Planungen miteinzubeziehen. „Mit dem Restaurant auf Schloss Ziegelberg hat die Gemeinde Mettlach ein Pfund, mit dem sie wirklich wuchern kann. Es darf durch die Planungen der Gemeinde nicht beschädigt werden“, sagt er.

Auch die Mettlacher Bevölkerung soll in die Erarbeitung des Konzepts einbezogen werden. „Wir fordern einen Ideenwettbewerb, in den sich die Mettlacher mit konkreten Vorschlägen und Ideen einbringen können. Vor allem aber, dass endlich Schluss ist, mit den Planungen hinter verschlossenen Türen“, sagt Badelt.