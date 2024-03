Staatssekretär Sebastian Thul überreicht Nachhaltigkeitsauszeichnung Umweltministerium zeichnet Perler für nachhaltiges Haus aus

Hintergrund: Die „Grüne Hausnummer“ zeichnet Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer aus, die energieeffizient saniert oder gebaut haben und weitere Maßnahmen in den Bereichen Ressourcenschutz und nachwachsende Rohstoffe umgesetzt haben. Die Bewerbungen mit den drei höchsten Punktzahlen in einem Kalenderjahr werden mit einem Preis in Höhe von 1000 Euro, 600 Euro sowie 400 Euro honoriert. Im Jahr 2023 ging der erste Platz mit 191 Punkten an Susanne und Torsten Graf aus Schmelz, den dritten Platz belegte Ulrike Weller aus Überherrn (Platz drei, 156 Punkte).