Nach Hangrutsch im Februar 2018 : Weg entlang der Saar bei Mettlach wieder offen

Rund anderthalb Jahre lang war der Betriebsweg am Saarufer, der auch von Fußgängern und Radfahrern gerne genutzt wird, nach dem Hangrutsch gesperrt. Foto: WSA Mosel-Saar-Lahn

Mettlach Seit kurzem wieder freigegeben ist der Betriebsweg am Saarufer nahe der Saarbrücke bei Mettlach, der seit vergangenem Jahr infolge eines Hangrutsches gesperrt gewesen war. Dies gab das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn bekannt, das für die Verkehrssicherheit auf diesem Weg, der auch von Radfahrern und Fußgängern gerne genutzt wird, zuständig ist.

An einem Sonntagnachmittag Ende Feburar 2018 waren nahe der Saarbrücke auf dem Weg, der von der Freiherr-vom-Stein-Straße in der Mettlacher Ortsmitte zum Kraftwerk führt, etwa 800 Kubikmeter Stein und Geröll auf den Betriebsweg gestürzt (die SZ berichtete). Zu Schaden kam bei dem Zwischenfall niemand, der Betriebsweg musste jedoch gesperrt werden. Erst nach umfangreichen geologischen Untersuchungen hatten vor etwa einem halben Jahr die Arbeiten zur Instandsetzung und Sicherung des Hangs an der Absturzstelle begonnen. Im Zuge dieser Bauarbeiten wurden nach Auskunft des WSA Mosel-Saar-Lahn mehr als 400 Fels­anker, rund 5000 Quadratmeter Schutznetze und über 150 Kubikmeter Spritzbeton verbaut.