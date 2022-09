Erntedankumzug mit gekrönten Häuptern : Hoheiten von Orscholz und ihre Gäste trotzen dem Wind

Viele Kameras waren beim Erntedankumzug durch Orscholz auf das neue Dreigestirn gerichtet. Foto: Ackermann Dieter

Orscholz Weit über 20 Gruppen begeistern mit Fantasie und guter Laune beim Erntedankumzug am Sonntag in Orscholz. Und an was da alles erinnert wurde . . .