Orscholz : „Bleibe im Dialog mit den Bürgern“

Hans-Josef Uder. Foto: Hans-Josef Uder

20 Jahre lang war der SPD-Politiker im Orscholzer Ortsrat und im Mettlacher Gemeinderat tätig. Jetzt wechselt er in den Kreistag.

Von Margit Stark

Was hat Sie bewogen, nicht mehr zu kandidieren und Ihr Amt zur Verfügung zu stellen?

HANS-JOSEF UDER Ich kandidiere nicht mehr auf Orts- und Gemeindeebene, da ich glaube, dass es nach 20 Jahren Orts- und Gemeindepolitik Zeit ist, für Jüngere Platz zu machen. Wir haben in der SPD in Orscholz und in der Gemeinde Mettlach gute, kompetente und hochmotivierte Kandidatinnen und Kandidaten. Da fällt es leicht, Platz zu machen.

Info Engagiert im Partnerschaftsverein Der Handelsfachwirt stammt aus Orscholz. Der 61-Jährige engagiert sich seit langem im SPD-Orsverein seines Heimatortes. Als persönliches Motto nennt er den lateinischen Sinnspruch „Carpe Diem“, was soviel bedeutet wie „genieße den Tag“. Der Ausspruch, der von dem antiken Dichter Horaz um 23 vor Christus verfasst wurde, ist längst zu einem geflügelten Wort geworden. Uder zählt zu den Gründungsmitgliedern des Vereins für Europäische Partnerschaft „Orscholz-Varades und ist seit über 30 Jahren Vorstandsmitglied. Als Freizeitbeschäftigungen nennt er Fahrradfahren, Wandern und die Kommunalpolitik.

Wie lange haben Sie sich politisch engagiert?

UDER Bis heute rund 20 Jahre. Es kommen noch fünf Jahre im Kreistag dazu.

Was bezeichnen Sie als größten Erfolg in Ihrer politischen Karriere?

UDER Es war nie mein Ansinnen, in der Kommunalpolitik Karriere zu machen. Für mich ist wichtig, dass ich bei allen Entscheidungen, die ich mit auf den Weg gebracht und mit entschieden habe sagen kann, dass ich immer versuche, das Beste zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Ich bin stolz, sagen zu können, dass ich immer aus innerer Überzeugung entschieden habe. Ein Streben nach politischer Karriere hat meine Meinung und meine Entscheidungen nie beeinflusst. Ein wichtiger Erfolg meines politischen Wirkens war sicher der Neubau der Kindertagesstätte in Orscholz. Wir konnten als SPD im Ort und in der Gemeinde nach langem, zähem Ringen die Gremien sowie Kreis und Land von der Notwendigkeit eines Neubaus der Tagesstätte überzeugen. Nach der Entscheidung, in Orscholz zu bauen, wurde dann auch die Kindertagesstätte im Ortsteil Weiten neu gebaut. Das lief dann um einiges unproblematischer und auch schneller durch die Gremien. Die Übernahme der Abfallentsorgung durch die Gemeinde war ein Erfolg, ebenso wie die Gestaltung des Cloef-Umfeldes mit all seinen Facetten und das Projekt Mettlach 2.0.

Was bezeichnen Sie als größte Niederlage?

UDER Aus jeder Niederlage kann man lernen. Das gehört zu meiner Lebenseinstellung in allen Bereichen, beruflich wie privat, im Sport wie in der Politik. Zum demokratischen Umgang in politischen Gremien gehört die kontroverse Diskussion zum Geschäft. Man muss es akzeptieren, wenn die eigene Meinung überstimmt wird. So konnten wir zum Beispiel die Schließung der Grundschule in Saarhölzbach leider nicht verhindern und das Projekt „Schießzentrum Scheuerhof“ scheitere trotz Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat. Die dort geplanten Arbeitsplätze hätten der Gemeinde gutgetan.

Wie hat sich die politische Arbeit im Laufe der Jahre verändert?

UDER Kommunalpolitik orientiert sich an den Möglichkeiten. Die Gemeinde Mettlach und damit auch der Gemeinderat stoßen an ihre finanziellen Grenzen und somit auch an die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeit. Ich habe im Gemeinderat 2004 begonnen, mit dem Ziel keine von Zuschüssen getriebene Politik zu verfolgen. Der Erhalt von Zuschüssen ist für die Umsetzung von Projekten in vielen Fällen unabdingbar. Die Notwendigkeit der Maßnahme muss aber im Vordergrund stehen und nicht ein möglicher Zuschuss für dessen Erhalt man ein Projekt initiiert. Am Ende zahlt immer der Bürger. Der finanzielle Spielraum des Gemeinderates ist in den letzten Jahren immer mehr geschrumpft. Die Entwicklung wird sich auch in der Zukunft leider fortsetzen. Es ist uns im Gemeinderat gelungen, durch vernünftige und nachhaltige Politik wichtige und notwendige Projekte auf den Weg zu bringen und fertigzustellen. Von den Mitgliedern im Gemeinderat wird zukünftig noch mehr Kreativität und Innovation gefordert, um genau dort die benötigten Mittel für die Maßnahmen bereitzustellen, wo deren Durchführung in den Ortsteilen wichtig und notwendig sind. Durch den von der SPD im Land auf den Weg gebrachten Kommunal-Pakt Plus wird die Arbeit im Gemeinderat hoffentlich ein wenig erleichtert, wenn sich die finanzielle Situation der Kommunen und speziell die in der Gemeinde Mettlach in den kommenden Jahren entspannt und Mittel für dringend notwendige Investitionen vorhanden ist.

Welchen Rat geben Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg?