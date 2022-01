Musikkreis Merzig-Wadern des Bund Saarländischer Musikvereine : Knapp 60 Musiker proben bei Orchesterseminar

Orscholz Der Bund saarländischer Musikvereine lud Ende 2021 zu einem Orchesterseminar mit dem Komponisten Jacob de Haan ein.

Fast 60 Musikerinnen und Musiker trafen sich, um ein Wochenende lang am Orchesterseminar des Musikkreises Merzig-Wadern des Bunds saarländischer Musikvereine unter der Leitung des weltbekannten Komponisten Jacob de Haan teilzunehmen.

Bereits zur ersten Probe am Freitagabend erwarteten die Teilnehmer im Cloef-Atrium in Orscholz gespannt und voller Vorfreunde den Dozenten. Dieser stellte seine Kompositionen vor und erläuterte die Entstehungsgeschichte beziehungsweise seine Überlegungen, warum er das jeweilige Stück geschrieben hat. Nicht ohne Stolz erfuhr das Orchester auch, dass dieses Seminar der erste Dirigenten-Auftrag für Jacob de Haan seit Beginn der Corona-Krise war, wie es in einer Mitteilung weiter heißt.