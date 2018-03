später lesen Schüler-Konzert Musik von Bach bis Welshly Arms FOTO: Schule FOTO: Schule Teilen

Wenn die Gemeinschaftsschule zu Tonart ins Orscholzer Cloef-Atrium einlädt, dann reicht die Bestuhlung für 400 Personen regelmäßig nicht aus, so auch in diesem Jahr. Neben dem Bürgermeister der Gemeinde Mettlach, Daniel Kiefer, konnte der Schulleiter Georg Dillschneider auch eine Delegation der Partnerschule aus Varades in Frankreich begrüßen. Mit dem Collège St. Anne findet seit Jahren ein regelmäßiger Schüleraustausch statt. Die Schulpartnerschaft besteht nunmehr seit 27 Jahren.