Rund 1,1 Euro Zuschuss für Mettlach : 1,1 Millionen Euro für Projekte in Mettlach

1,1 Millionen Euro für Projekte in Mettlach

Orscholz Das saarländische Umweltministerium gibt unter anderem einen Zuschuss für den Ausbau des Kultur- und Begegnungszentrums in Orscholz.

Ob Musikverein, Theatergruppe oder Chor: Sie sollen bald ein neues Domizil erhalten – in der Moselstraße 1 – über dem künftigen Feuerwehrgerätehaus. Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat dem Kauf des ehemaligen Wohn- und Bürogebäudes zugestimmt, das sich Einsatzkräfte und Vereine teilen. Unten werden die Feuerwehrleute ihr Heim haben, das Ober- und Dachgeschoss wird als Kultur- und Begegnungszentrum ausgebaut. „Ein zeitgemäßes und funktionsfähiges Raumangebot für die Dorf- und Vereinsgemeinschaft, als Treffpunkt für gemeinsame Aktivitäten – und das barrierefrei“, wie Jost und Kiefer betonten. Auch solle die Raumnot behoben werden, unter der kultur- und musiktreibende Vereine im Dorf zurzeit litten.

Mit 149 000 Euro unterstützt das Umweltministerium nach den Worten von Jost die Sanierung des Aussichtspunktes an der Cloef. Die Schutzhütte soll nach Austausch der Dachschalung neu mit Schiefer eingedeckt und die Dachentwässerung erneuert werden. Zudem werden die Außenanlage samt der Treppenstufen und die Abgrenzungsmauer renoviert. Einen Zuschuss über 117 000 Euro gibt es für die Sanierung des Vorplatzes der Pfarrkirche St. Nikolaus. Auf dem Programm stehen die Sanierung und Befestigung des Bodenbelages und die Umgestaltung des Platzes zu einem Ort, um Feste zu feiern und sich zu treffen. „In Orscholz gibt es zurzeit keinen anderen öffentlich zugänglichen Ort, der dafür geeignet ist“, sagte der Verwaltungschef. Nach den Worten von Ortsvorsteher Manuel Kerber werde mit dem Bau des Kultur- und Begegnungszentrums ein Wunsch der Vereine endlich Wirklichkeit. Mit der Sanierung des Kirchenvorplatzes beuge man nicht nur bei Senioren Sturzgefahren vor. Und dass die Schutzhütte und die Außenanlage an der Cloef aufgefrischt werde, sei positiv für Einheimische und Gäste.

Zufriedene Mienen auch bei Mettlachs Ortsvorsteher Heiner Thul und Pastor Thomas Schmitt: Mit 144 000 Euro wird sein Ministerium laut Jost die Sanierung des Umfeldes an der Lutwinus-Kirche unterstützen. Die Kirchengemeinde plant, den Fest- und Kommunikationsplatz vor dem Arkadengang zu sanieren. Grund: Es bestehe erhöhte Unfallgefahr, insbesondere bei Veranstaltungen mit sehr vielen Besuchern. Um den Platz weiter zu nutzen, müsse er erneuert werden – mit Pflastersteinen, wie die Verantwortlichen mitteilen. An der Treppenanlage zur Freiherr-Vom-Stein-Straße müssten die schadhaften Stellen ausgebessert werden. „Sämtliche Wangen oder Brüstungen der Treppenanlage und des angrenzenden Fest- und Kommunikationsplatzes müssen fachgerecht durch einen Steinmetz saniert werden. Das zu dem Ensemble unpassende Edelstahlgeländer wird abgebaut“, sind sich Jost und Kiefer einig. Zudem seien Sanierungsarbeiten hinter der Kirche notwendig.

Auch für die Wehinger hatte Jost einen Zuschuss mitgebracht – in Höhe von 117 000 Euro. Diese Nachricht vernahm Ortsvorsteher Stefan Ollinger mit Freuden. Die Summe soll mithelfen, eine neun auf sechs Meter große Lagerhalle zu bauen – und einen Kommunikationsplatz. Geplant ist beides auf der Fläche neben dem Spielplatz im Herchenbrand, der derzeit als Containerplatz für Altglas und Altpapier genutzt wird. In der Halle soll der Dorfkinderbus (Doki-Bus) einen Platz bekommen und Materialien und Geräte des Fördervereins gelagert werden. An den Spielplatz angrenzend soll ein Fest-und Kommunikationsplatz angelegt werden.