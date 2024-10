Orscholz Blasmusik-Jubiläum an der Saarschleife

Die Zeit ist wie im Flug vergangen, seit Michael Klostermann und seine Musikanten am 17. März 1984 in der „Glück-auf“-Halle in Bundenbach ihre musikalische Reise begonnen haben. Mit 21 Jahren war Michael Klostermann damals der jüngste Orchesterleiter in der Szene. Sein Debütalbum „Junger Schwung aus Böhmen“, das in Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Rundfunk entstand, wurde 1986 bei Teldec veröffentlicht – dem Label, bei dem zur gleichen Zeit auch Ernst Mosch unter Vertrag stand. Fast zeitgleich konnten sie beim internationalen Treffen der Blaskapellen in Prag den ersten Platz in der Höchststufe erreichen. Klostermanns Musikanten eroberten die ersten Rundfunk- und TV-Sendungen. „Im Krug zum grünen Kranze“ (ARD) und „Lieder, die von Herzen kommen“ (ZDF) wurden beide in Saarbrücken aufgezeichnet. Es sollten über 50 weitere TV-Sendungen folgen, darunter beim „Melodien für Millionen“ mit Peter Alexander, im „Musikantenstadl“ in Wien mit Karl Moik und in der Musikantenschenke des MDR. Höhepunkt war der Grand Prix der Volksmusik, bei dem das Orchester sich mit seiner Polka „Vom Egerland bis Oberkrain“ platzieren konnte.